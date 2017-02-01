В ссузах Коми началась перепись студотрядов

31 января успешно завершился первый этап переписи студенческих советов среди ссузов республики. Как отметила проектная команда: результат превзошёл все ожидания. Почти в каждом из 25 анкетированных учебных заведений есть студенческим совет, который выполняет основные функции, регламентируемые законом об образовании.

Как отмечает руководитель проекта Сергей Тяпкин — это только начало: «Первый этап — он самый лёгкий. Далее нам предстоит тщательный анализ всех полученных данных и составление индивидуальных рекомендательных писем для каждого учебного заведения. К середине февраля мы планируем проработать вопросы по всем ссузам республики. Перепись студенческих советов — это только начало, далее ожидается более тесная и плодотворная работа с каждым учебным заведением».

Итогом перепись студенческих советов станет формирование стратегии развития молодёжной политики в сфере студенческого самоуправления, исполнителями которой станут министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, а также Коми региональное отделение Российского союза молодёжи, совместно с Сыктывкарским Государственным Университетом имени Питирима Сорокина.

По сообщению РСМ Коми