В Сыктывдине пройдет молодежный фестиваль на песке

28.06.2017   // Информация   0

15 июля с 10 часов на пляже в с.Шошка состоится межрайонный слёт работающей молодежи «Горячий песок — 2017″ и спортивный праздник, посвященный 88-ой годовщине образования Сыктывдинского района и 96-летию Республики Коми.

В программе игра «Последний герой», пляжный футбол, пляжный волейбол, развлекательная программа, торговля, выставка ГИМС, игровая зона для детей.

Справки по тел. 8(82130) 71583 Виктория Юрьевна Шаманова, сот. 89083294167.

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