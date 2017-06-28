В Сыктывдине пройдет молодежный фестиваль на песке

Советы абитуриентам от министра образования Коми В учреждениях среднего профессионального образования республики открыто 5 408 бюджетных мест. Плюс 695 дополнительных бюджетных мест по специальностям, входящих в Топ-50 наиболее востребованным профессий в России.

54 студента стали последними выпускниками Коми филиала Кировского медуниверситета Сегодня, 28 июня, состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Коми филиала Кировского государственного медицинского университета. Церемония по традиции прошла в актовом зале Консультативно-диагностического центра. 6 курс медуниверситета