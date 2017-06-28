В Сыктывдине пройдет молодежный фестиваль на песке
15 июля с 10 часов на пляже в с.Шошка состоится межрайонный слёт работающей молодежи «Горячий песок — 2017″ и спортивный праздник, посвященный 88-ой годовщине образования Сыктывдинского района и 96-летию Республики Коми.
В программе игра «Последний герой», пляжный футбол, пляжный волейбол, развлекательная программа, торговля, выставка ГИМС, игровая зона для детей.
Справки по тел. 8(82130) 71583 Виктория Юрьевна Шаманова, сот. 89083294167.
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