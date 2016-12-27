В Сыктывкаре наградили победителей конкурса «Бизнес глазами детей»

Юные дарования со всей республики в сопровождении родителей собрались в концертном зале «Сыктывкар». Презентации лучших работ были представлены в ходе торжественного вечера.

Школьников поздравили и.о. главы администрации столицы Коми Владимир Голдин, директор городского центра предпринимательства и инноваций Ольга Муллаянова. Они подчеркнули важность приобщения подрастающего поколения к пониманию значимости предпринимательской деятельности в развитии региона и страны, а также отметили достойный уровень знаний и навыков детей в вопросах бизнеса, взаимодействия с различными институтами.

Всего на конкурс поступило 95 заявок от участников, проживающих в разных городах и районах Республики Коми.

Лучшей детской бизнес-идеей среди школьников первых-четвертых классов признана работа молодых ухтинцев Поликсении и Игнатия Юрченко «Детское кафе «Зарядка для ума». Бизнес-проект «Фермерское хозяйство» позволил его автору Анне Чикариной из села Няшабож Ижемского района завоевать второе место конкурса. Третье место в данной номинации присуждено жителю села Пажга Сыктывдинского района Максиму Коковкину («Поделка «Ферма»).

В категории «пятые – восьмые классы» места распределились следующим образом. Первое место – Анастасия Филиппова (поделка и бизнес-план «Развитие внутреннего туризма «Отель 100 звезд»), второе – Алиса Лифантьева и Арина Гуляева (бизнес-план «Кружок декоративно-прикладного творчества»), третье – Анастасия Бейман и Ксения Есева (презентация и бизнес-план «Производство сувенирной продукции «Вязаная кукла»). Все победители являются воспитанниками детского дома №1 г. Сыктывкар.

Среди старшеклассников победителями признаны представители Сыктывкара. Лучшим стал проект «Гид по Республике Коми» Симеона Попова. Немного меньшее количество баллов набрал бизнес-проект «Клуб для пожилых людей «Золотая осень» Софьи Бураковой. Отмечена также презентация на бумаге «Создание отапливаемых остановок» Александра Гудерина.

Победителям вручили дипломы и памятные призы.

По сообщению администрации Сыктывкара