В Усинске приглашают к участию в РДШ

Уже практические через месяц начнется новый учебный год. Год, когда все школы войдут в Российское движение школьников и будут принимать активное участие во всех мероприятиях, акциях и проектах РДШ.

В сентябре 2016-2017 учебного года в Усинске начали работу две пилотные площадки по развитию РДШ на базе Центра дополнительного образования детей и 5-й школы, в феврале к ним присоединилась школа №2.

По итогам работы площадка на базе ЦДОД вошла в пятерку самых лучших площадок по Республике Коми.

«Если вы активны, креативны, коммуникабельны, талантливы, любите придумывать и проводить мероприятия — вам к к нам! Если сомневаетесь в том, что у вас развиты данные качества, приходите — мы вам их разовьем!», — заявляет координатор РДШ в Усинске Елена Ракусевич.

Желающих проявить себя ждут в сентябре в 104 кабинете ЦДОД.