В Усинске выросло «Дерево антиспид»

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско группой людей, которых проблема СПИДа коснулась лично или затронула их близких.

Организаторы акции в Усинске стремились почтить память погибших от СПИДа, продемонстрировать поддержку больным. 20 мая 2017 года волонтеры города, присоединились к Дню памяти и провели акцию «Дерево антиспид», с целью вспомнить тех, кто умер от СПИДа и выразить солидарность людям, которых коснулась эта проблема. Волонтеры повязали красные ленточки на дерево, оставляя маленькое послание. А так же, ребята подготовили и раздали, жителям города, информационные листовки, «СПИД есть. Что нужно знать, чтобы жить и не бояться».

По сообщению Молодежного центра Усинска