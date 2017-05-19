В Воркуте отметили День пионерии

19 мая, в День рождения пионерской организации, во Дворце творчества детей и молодежи Воркуты прошел первый городской фестиваль «Территория РДШ».

Его цель — рассказать школьникам города, что такое Российское движение школьников. Участниками фестиваля стали старшеклассники из 11 школ города. Их ожидало увлекательное путешествие по территории РДШ.

Ребята познакомились с направлениями Российского движения школьников. Экскурс в мир РДШ проходил в виде путешествия по станциям, на которых активисты, волонтеры РДШ Дворца предлагали ребятам попробовать себя в роли телеведущих, операторов.

Помимо этого, школьники учились разбирать и собирать автомат, играли в интерактивные игры, проходили тесты на знания правил дорожного движения, демонстрировали свои физические способности, качая пресс и прыгая на скакалке.

Тем временем, пока одни участники фестиваля путешествовали по станциям, представители СМИ от каждой команды готовили фоторепортажи с места события, которые в режиме онлайн размещали в группе «В контакте» РДШ | ДТДиМ | ВОРКУТА.

После небольшого перерыва на кофе-паузу школьники приступили к разработке проектов мероприятий по одному из четырех направлений РДШ: «Информационно-медийного», «Личностного развития», «Гражданской активности» и «Военно-патриотического».

В результате команды придумали три акции под названиями «Животные тоже хотят жить», «Добро-серебро», «Давай поговорим» и фестиваль «Надежды России». Все эти мероприятия ребята должны будут провести в течение нового учебного года в своих школах.

Сами ребята остались довольны участием в фестивале. «Я считаю, что Российское движение школьников развивает и готовит нас к будущему. Мне понравилось защищать проект, потому что мы работали слажено, и нас внимательно выслушали», – поделилась своими впечатлениями ученица 12 школы Анастасия Романова.

В финале, командам были вручены дипломы участников первого городского фестиваля «Территория РДШ». А все желающие смогли сделать фото на память в фотозоне и оставить отзыв о мероприятии. Следующая встреча на территории РДШ запланирована на октябрь.

Екатерина Фирсова,

корреспондент » Большой Школьной Редакции»

и клуба начинающих журналистов «Полярная сова»