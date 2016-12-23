В Воркуте ударили рэпом по наркотикам

Социально-значимые мероприятия не редкость для Воркуты, и одним из таких является фестиваль «Рэп против наркотиков». Вот уже седьмой год неравнодушные, желающие высказать свое мнение молодые люди собираются в школе № 26 и читают свои тексты под убойные биты.

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика принятия наркотиков и алкоголя — вот некоторые из целей рэп фестиваля. Каждый год Лицеисты принимают участие в фестивале. В этом году на суд зрителей и жюри были вынесены три композиции. В результате победу одержали ребята из школы № 13, а лицей занял второе место. Да это и не важно. Главное — здоровье и отсутствие вредных привычек.

По сообщению Лицея №1 Воркуты