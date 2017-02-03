Волонтеры медики Коми расскажут о раке

Уже завтра, 4 февраля, во всем мире пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против рака. По информации Всемирной организации здравоохранения раковые заболевания – это одна из главных причин смертности на всем земном шаре. За десятилетний промежуток времени с 2005 по 2015 год от онкологических заболеваний умерло около 84 миллионов человек на всем земном шаре.

Памятная дата, отмечаемая ежегодно 4 февраля, провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (UICC). Цель этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

Завтра в столице Республики Коми представители регионального отделения всероссийской общественной организации «Волонтеры медики», ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Коми с 10:00 до 12:00 в Диагностическом центре Коми, третьей взрослой поликлинике и в центральной поликлинике Сыктывкара будут рассказывать о Всемирном дне борьбы против рака, источниках этого страшного заболевания и напомнят о том, что в этот день можно быстро пройти первичное обследование.

Все желающие смогут узнать необходимую и полезную информацию, которая, возможно, сможет помочь людям в будущем.