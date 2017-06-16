Вожатые познакомили отдыхающих в детских лагерях с РДШ

Вожатые сводного студенческого педагогического отряда «Ассоциация» за два дня посетили ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «Гренада», где познакомили детей более подробно с общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».

Во время десанта вожатые провели новые игры, танцевали флешмобы, а также общались с коллегами вожатыми, которые отрабатывают свою целину.

РДШ имеет четыре направления: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное. Поэтому чтобы объединить все эти направления был проведен квест в виде игры-вертушки «Будь с нами!». Квест состоял из 8 станций, которые отображали направления РДШ: «КоманДа», «Творчество», «Здоровый образ», «Будущая профессия», «Ладошка добра», «Я живу в Республики Коми», «Живые баннеры», «Экспресс газета».

Дети, ходили по маршрутным листам и посещали станции. Были определены лучшие команды, которые набрали большее количество баллов.