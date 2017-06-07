Всероссийская молодежная премия в области экологии
Объявлен прием заявок на Всероссийскую молодежную премию в области экологии и биоразнообразия. Дедлайн премии 10 июня 2017 года.
Организатор — Автономная некоммерческая организация «Центр природы Кавказа» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Участники — граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет.
Для прохождения конкурсного отбора необходимо подготовить авторский проект по одной из тематических номинаций.
Номинации конкурса:
«Рациональное использование природных ресурсов» (научно-технические разработки, инновационно-прикладные решения и законотворческие инициативы по рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов и минерально-сырьевой базы страны);
«Сохранение и восстановление биологического разнообразия» (научно-исследовательские решения и законотворческие инициативы по восстановлению и сохранению местообитаний и популяций редких видов флоры и фауны);
«Сохранение природных экосистем и развитие экологического туризма» (научно-исследовательские решения и законотворческие инициативы по снижению негативного воздействия человека на уникальные природные объекты, восстановлению и сохранению природных экосистем, развитию и популяризации экологического туризма в стране).
Критерии отбора проектов:
Наличие полного пакета документов;
Практическая реализуемость и применимость проекта;
Актуальность и новизна проекта;
Наличие аналитических данных и их объективность;
Научно-методический уровень выводов и предложений;
Наличие и проработанность финансово-экономической составляющей проекта.
Лауреаты премии награждаются дипломами и денежными премиями.
Номинанты премии награждаются дипломами за активное участие и памятными призами.
Cайт конкурса: https://www.caucasusnature.ru/ecoeducation/
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