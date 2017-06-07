Всероссийская молодежная премия в области экологии

Объявлен прием заявок на Всероссийскую молодежную премию в области экологии и биоразнообразия. Дедлайн премии 10 июня 2017 года.

Организатор — Автономная некоммерческая организация «Центр природы Кавказа» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Участники — граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет.

Для прохождения конкурсного отбора необходимо подготовить авторский проект по одной из тематических номинаций.

Номинации конкурса:

«Рациональное использование природных ресурсов» (научно-технические разработки, инновационно-прикладные решения и законотворческие инициативы по рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов и минерально-сырьевой базы страны);

«Сохранение и восстановление биологического разнообразия» (научно-исследовательские решения и законотворческие инициативы по восстановлению и сохранению местообитаний и популяций редких видов флоры и фауны);

«Сохранение природных экосистем и развитие экологического туризма» (научно-исследовательские решения и законотворческие инициативы по снижению негативного воздействия человека на уникальные природные объекты, восстановлению и сохранению природных экосистем, развитию и популяризации экологического туризма в стране).

Критерии отбора проектов:

Наличие полного пакета документов;

Практическая реализуемость и применимость проекта;

Актуальность и новизна проекта;

Наличие аналитических данных и их объективность;

Научно-методический уровень выводов и предложений;

Наличие и проработанность финансово-экономической составляющей проекта.

Лауреаты премии награждаются дипломами и денежными премиями.

Номинанты премии награждаются дипломами за активное участие и памятными призами.

Cайт конкурса: https://www.caucasusnature.ru/ecoeducation/