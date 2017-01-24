Всероссийский конкурс «Мисс молодежь»

Объявлен IV всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс молодежь». Регистрация участниц открыта на официальном сайте конкурса http://missmolodezh.ru/ до 28 февраля.

Главные цели конкурса — повысить социальную активность и гражданскую ответственность россиянок, развить добровольческое и волонтерское движение; воспитать духовно-нравственные ценности; провести для молодежи образовательные мероприятия, направленные на формирование активной жизненной позиции и развития гражданского долга.

В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет. Участие бесплатное. Конкурсантки будут заниматься реализацией социальных акций по выбранным направлениям, о развитии своих проектов они будут рассказывать в личных блогах.

Каждой участнице необходимо провести акции в срок до 15 июля 2017 года. Отчет о проведении необходимо в срок до 21 июля направить на адрес электронной почты: info@missmolodezh.ru.

На заключительном этапе жюри конкурса оценит проделанную работу, авторы наиболее эффективных проектов выйдут в финал, который состоится в сентябре. Список финалисток будет опубликован на официальном сайте до 10 августа.

По сообщению Центра поддержки молодежных инициатив