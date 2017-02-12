Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодых поэтов имени Б.А. Ахмадулиной. Дедлайн 28 февраля 2017 года.

В конкурсе могут принимать участие авторы от 18 лет до 35 лет, пишущие на русском языке и обладающие авторскими и исключительными правами на присланные произведения.

Автору необходимо прислать заявку (см. форму заявки на сайте конкурса) на электронный адрес konkurs@mmdm.ru до 28 февраля.

В заявке должны быть указаны:

Настоящие ФИО. При желании, в скобках указывается псевдоним, под которым автор публикует свои произведения

Город места жительства.

Телефон и адрес электронной почты, для оперативной связи с автором по возникшим вопросам

Фотография

Краткая информация об авторе в произвольной форме

К заявке необходимо приложить файл с авторским произведением на русском языке (от 8 до 80 строк), позволяющим составить представление о творчестве автора. Файлы могут быть форматов: doc, docx, txt

Подавая заявку, автор соглашается с тем, что он обладает исключительными правами на присланные произведения. Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией автора. Рекомендуется делать так: «Иванов И.И. _(название стихотворения/первая строчка стихотворения)»

В жюри конкурса вошли: Борис Мессерер, Евгений Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович, Вера Полозкова.

Призы участникам вручаются на Гала-концерте победителей конкурса, который пройдет 19 апреля 2017 года в Театральном зале Московского международного Дома музыки.

Призы:

I место:

Диплом победителя

Публикация произведений автора в буклетах Дома музыки (единовременно)

Участие в гала-концерте участников и победителей Конкурса 19 апреля 2017 года

Интервью в одном из центральных изданий

Памятные призы

Буклет фестиваля с автографами всех членов жюри

Размещение произведений автора на сайте ММДМ и в социальных сетях

Организация приезда (проезд и проживание) для иногородних победителей конкурса

Рассылка результатов конкурса во все СМИ, публикация результатов на нескольких ресурсах

II и III места, а также Приз зрительских симпатий:

Диплом победителя

Участие в гала-концерте участников и победителей конкурса 19 апреля 2017 года

Памятные призы

Буклет фестиваля с автографами всех членов жюри

Размещение произведений автора на сайте ММДМ и в социальных сетях

Организация приезда (проезд и проживание) для иногородних победителей Конкурса

Рассылка результатов Конкурса во все СМИ, публикация результатов на нескольких ресурсах

Сайт конкурса: https://www.mmdm.ru/ru/content/konkurs-molodyh-poetov-v-ramkah-festivalya-prinoshenie