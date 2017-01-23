Всероссийский конкурс социальных проектов и программ
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство труда и социального развития Российской Федерации, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России проводят Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Социальные инновации 2016-2017 гг.».
IНоминации Конкурса:
1. Социально ориентированные некоммерческие организации: новые возможности.
2. Социальные услуги: современные подходы.
3. Старшее поколение: современные возможности.
4. Молодые волонтеры в решении социальных проблем.
В Конкурсе могут принимать участие:
граждане России;
российские общественные, волонтерские, иные некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации не менее года;
организации территориального общественного самоуправления;
журналисты и молодежные СМИ Российской Федерации, в том числе студенческие.
Подробности — в Положении о конкурсе
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