Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство труда и социального развития Российской Федерации, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России проводят Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Социальные инновации 2016-2017 гг.».

IНоминации Конкурса:

1. Социально ориентированные некоммерческие организации: новые возможности.

2. Социальные услуги: современные подходы.

3. Старшее поколение: современные возможности.

4. Молодые волонтеры в решении социальных проблем.

В Конкурсе могут принимать участие:

граждане России;

российские общественные, волонтерские, иные некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации не менее года;

организации территориального общественного самоуправления;

журналисты и молодежные СМИ Российской Федерации, в том числе студенческие.

Подробности — в Положении о конкурсе

Polozhenie2016