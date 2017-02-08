Выборы для всех

Избирательная комиссия Республики Коми совместно с ВРЦ «Меняющие реальность» набирают группу из 12 человек для участия в образовательном проекте «Доступные выборы».

С февраля по май 2017 года добровольцы пройдут курс, в котором обучатся основам избирательного права и отработают навыки помощи гражданам с инвалидностью и пожилым при посещении ими избирательных участков. Лекции и мастер-классы, деловые игры и дискуссии, мозговые штурмы и разработка проектов ждут активистов каждые две недели.

Если Ты хочешь узнать больше об избирательном процессе, научиться грамотно помогать на выборах, стать автором собственных проектов, заполняй анкету.