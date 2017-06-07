Выпускники из Коми станут участниками петербургского праздника «Алые паруса»

По просьбе Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ Комитет по образованию Санкт-Петербурга безвозмездно выделил для выпускников региона пригласительные билеты на самый яркий праздник Северной столицы – «Алые паруса».

23 июня более 150 выпускников из городов и районов республики станут участниками грандиозного шоу на берегах Невы, посвященного окончанию школы и вступлению в новую жизнь вчерашних учеников. В день праздника их ждет множество интересных событий и незабываемых впечатлений: выступления известных артистов, разнообразные концертные программы, уличные спектакли и перфомансы, уникальные световые представления и многое другое. И, конечно, они увидят, как легендарный корабль под алыми парусами, ставший символом сбывающихся надежд, войдет в Неву под залпы красочного салюта.

В настоящее время пригласительные билеты переданы представителям туристической компании «АСИ-тур», которая является оператором поездки выпускников из Коми на «Алые паруса», Министерство образования, науки и молодежной политики республики проводит отбор участников.