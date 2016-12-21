Юнармейцы Коми отправились на конференцию движения в Москву

Самые активные юные патриоты Республики Коми вместе с начальником регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Республики Коми Дмитрием Алексеевым отправились в Москву. Делегаты примут участие в работе конференции по развитию юнармейского движения на 2017 год.

Республику Коми представляют представляют ученики Сосногорской кадетской школы. В рамках конференции запланировано новогоднее представление с участием министра обороны России Сергея Шойгу. Также юнармейцы покажут свои умения в тактической игре «Захват».

На расширенном заседании главного штаба «Юнармии» выступит министр образования и науки РФ Ольга Васильева, статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков, начальник главного штаба движения Дмитрий Труненков.

В конференции принимают участие юные патриоты со всей России. Предстоит обсудить итоги 2016 года и перспективные проекты на будущее.

Наши юнармейцы уже успели поучаствовать в конкурсах интерактивной вечерней программы «Рекорды юнармии».