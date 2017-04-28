Юные журналисты Воркуты победили во Всероссийском конкурсе телевизионных и новостных проектов

На базе информационного агентства ТАСС в пятницу, 28 апреля, состоялся мастер-класс, посвящённый школьным телевидению и радио, в рамках проведения Всероссийского конкурса телевизионных и новостных проектов.

Для обсуждения работ участников собрались настоящие профессионалы телевизионной и радиожурналистики: заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин, телеведущая и журналист Анастасия Чернобровина, главный редактор «Классного радио» Елена Кунина, программный директор «Классного радио» Дмитрий Кротков и заместитель директора Росдетцентра по информационной политике и реализации проектов Дмитрий Поцелуев.

Проекты школьников получили справедливую критику экспертов и массу советов по улучшению контента. Большое внимание жюри уделили работе юных корреспондентов в кадре.

– У всех начинающих журналистов есть период, когда они очень волнуются о том, как они выглядят в кадре. Постарайтесь пережить этот этап самолюбования как можно скорее. Относитесь к своей работе с полной отдачей и ответственностью, чтобы зритель понимал, что журналист – это профессия! – обратилась к участникам Анастасия Чернобровина.

Отдельно эксперты обсудили с участниками темы и форматы их новостных репортажей.

– Я призываю вас всегда стремиться создавать своё и никого не копировать. Рассказывайте людям о том, что им интересно. Истории о вещах, которые происходят в вашем городе, на вашей улице или в вашей школе всегда зацепят зрителя. Такие сюжеты достойны того, чтобы их показали в первую очередь, – сказал Георгий Каптелин.

Также гуру журналистики обсудили работу школьных радиостанций. Елена Кунина и Дмитрий Кротков дали ребятам несколько советов по работе со звуком и голосом, а также предложили активистам поучаствовать в создании эфиров «Классного радио».

– Наверняка, многие согласятся, что нет на свете ничего неприятнее звука собственного голоса! Поэтому тренируйтесь, читайте вслух близким, записывайте себя и проверяйте, как вы звучите, пока то, что вы услышите, вам не понравится! На радио каждое слово на вес золота, стремитесь доносить до слушателя максимум полезной информации и не допускайте «воды» в эфире! – высказала свои пожелания Елена Кунина.

В завершение мастер-класса юные журналисты смогли задать свои вопросы экспертам. Как правильно работать в кадре? Что самое главное при ведении радиоэфира? Ребята получили исчерпывающие ответы.

Также жюри назвали проекты, которые, по их мнению, стали лучшими. К сожалению, сопредседатель РДШ, журналист Яна Чурикова не смогла присутствовать на мастер-классе. Однако, она представила список наиболее отличившихся работ. От её имени его зачитал заместитель директора Росдетцентра по информационной политике и реализации проектов Дмитрий Поцелуев.

Первое место занял проект «Полярная сова», который презентовали школьники из города Воркуты, «Серебро» досталось группе «Биб ТВ», представлявшей Республику Татарстан, а замкнули тройку лидеров активисты гимназии №1517 города Москвы. Также эксперты отметили работу учеников школы села Русские Алгаши Республики Чувашии, проект юных журналистов гимназии №80 города Челябинска и видеоролик воспитанников рязанской школы-интерната №26.

Уже совсем скоро будет запущен конкурс, победители которого получат уникальную возможность стать участниками церемонии награждения премии ТЭФИ.

По сообщению РДШ