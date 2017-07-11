96-летие Республики Коми: начался прием заявок на этнофестиваль «Диалог культур: северное многоцветье»

Республиканский Дом дружбы народов и Министерство национальной политики Республики Коми объявляют о начале приема заявок на участие в IV Межрегиональном мультикультурном молодежном этнофестивале «Диалог культур: северное многоцветье», который состоится в Сыктывкаре 22 августа.

К участию в фестивале приглашаются молодежные (от 17 до 35 лет) творческие коллективы, солисты, группы, индивидуальные авторы, представляющие разные этносы и ведущие творческую деятельность в современных направлениях хореографии, вокального, инструментального, прикладного творчества с сохранением традиций своего народа.

Основные задачи и цели фестиваля: воспитание у молодого поколения толерантного отношения к культурам и языкам народов, проживающих в России, Республике Коми, сохранение культурных ценностей и традиций народов России, материального и нематериального культурного наследия.

Для участия в этнофестивале необходимо направить заявку и фотографию коллектива/солиста (в сценических костюмах) в срок до 1 августа 2017 года в соответствии приложенной формы с пометкой «Диалог культур» в ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74. Тел.: (8212) 255-431, 255-430, e-mail: ddnrk@mail.ru.

Положение о фестивале и форма заявки — на сайте Дома дружбы народов.

Министерство национальной политики Республики Коми