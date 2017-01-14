16,5 тысяч рублей собрали на концерте для детей-инвалидов Коми

Завершился первый этап благотворительной акции по сбору средств для детского реабилитационного центра «Синяя птица» «Особое детство». В рамках акции был проведен благотворительный концерт и установлены ящики по сбору денег.

Как «Твоей Параллели» рассказал один из организаторов акции, депутат Молодежного парламента РК Александр Лебедев, бар «Тарантино», где проходил благотворительный концерт группы «Виски бар», предоставил часть средств — 10 000 рублей. Общая сумма сбора составила 16 530 рублей.

Вторым этапом будет проведен званный ужин в «Тарантино» 15 января в 21.00. А.Лебедев собирается приготовить свой фирменный крем суп и ризотто с мидиями. Стоимость блюда гости будут оценивать самостоятельно, а собранные средства также будут переданы центру «Синяя птица».

Твоя Параллель