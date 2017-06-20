24 июня участники «Речной ленты» отправятся на уборку берега Вычегды в Алёшино
Сыктывкарцев приглашают присоединиться к традиционной экологической акции «Речная лента», которая пройдет в субботу. Мероприятие посвящено Году экологии в России, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.
Мэрия города организует транспорт: в 09:00 от концертного зала «Сыктывкар» (Бабушкина, 22) к местечку Алёшино отправятся два автобуса с участниками акции. Регистрация будет проходить с 9:30 до 10 утра. Всем желающим будут выданы мешки для мусора и перчатки, после чего участники акции приступят к очистке прибрежной территории.
В рамках программы запланирована развлекательная программа для участников акции, после будет развернута полевая кухня. Подведение итогов и награждение участников состоится в 13 часов.
Всего в рамках акции планируется привести в порядок 20 прибрежных территорий, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». Активное участие в акции примут трудовые отряды мэра Сыктывкара.
Завершить акцию «Речная лента-2017» планируется в сентябре этого года уборкой прибрежной территории реки Сысола в местечке Заречье.
По сообщению администрации Сыктывкара
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