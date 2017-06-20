24 июня участники «Речной ленты» отправятся на уборку берега Вычегды в Алёшино

Сыктывкарцев приглашают присоединиться к традиционной экологической акции «Речная лента», которая пройдет в субботу. Мероприятие посвящено Году экологии в России, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.

Мэрия города организует транспорт: в 09:00 от концертного зала «Сыктывкар» (Бабушкина, 22) к местечку Алёшино отправятся два автобуса с участниками акции. Регистрация будет проходить с 9:30 до 10 утра. Всем желающим будут выданы мешки для мусора и перчатки, после чего участники акции приступят к очистке прибрежной территории.

В рамках программы запланирована развлекательная программа для участников акции, после будет развернута полевая кухня. Подведение итогов и награждение участников состоится в 13 часов.

Всего в рамках акции планируется привести в порядок 20 прибрежных территорий, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». Активное участие в акции примут трудовые отряды мэра Сыктывкара.

Завершить акцию «Речная лента-2017» планируется в сентябре этого года уборкой прибрежной территории реки Сысола в местечке Заречье.

По сообщению администрации Сыктывкара