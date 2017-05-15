Выпускники настраивались на ЕГЭ лесопитомнике

Встреча «Высокобалльники – интеллектуальные ресурсы республики» в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы» прошла в селе Визинга 13 мая и настроила талантливых выпускников на успешную сдачу экзамена. Как выяснилось, это несложно, главное — потренироваться.

Одиннадцатиклассники из Прилузского, Сысольского, Койгородского, Сыктывдинского районов и Сыктывкара в рамках круглого стола услышали напутственные слова, сняли эмоциональное напряжение и узнали, как получить высший бал на экзамене. Для этого им сделали полезные подарки вузы Сыктывкара.

Депутат Госсовета Коми Степан Чураков заметил, что не менее важна, чем стобалльный результат, активная жизненная позиция и участие во множестве различных конкурсов и мероприятий: «Не всегда хорошо только зубрить. Я понимаю, что вы хотите уехать в столичные вузы. Но и в Коми можно получить хорошее образование. Хочется пожелать вам возвращения в республику — здесь есть перспективы, регион необходимо развивать».

Студент-третьекурсник сыктывкарского госуниверситета имени П.Сорокина Тимофей Адамсон рассказал выпускникам о внеурочной жизни, которая может принести немалую пользу и даже заработок. По его словам, студенты университета сегодня состоят в студенческих отрядах. Это поисковый, строительный, педагогический и отряд проводников. Они путешествуют, ездят летом на юг, участвуют в масштабных всероссийских стройках и работают на РЖД, зарабатывая до 100 тысяч рублей за лето.

Члены студенческого совета принимают участие в организации масштабных мероприятий в Коми, что дает неоценимый опыт для будущих достижений, особенно для будущей работы. Кроме того, в вузе работают научные, творческие и спортивные клубы.

Студент четвертого курса университета Олег Шумилов поступил сразу в несколько вузов страны, но выбрал Сыктывкар. В родном городе, по его словам, можно получить второе высшее образование параллельно. Кроме того, стипендия в республике больше, чем в других регионах, а конкуренция меньше. Но более привлекательной чертой сыктывкарского вуза стала научная деятельность студентов. Некоторые направления в исследованиях еще не получили свое развитие в России, но имеют огромный потенциал.

В качестве примера О.Шумилов привел исследования в области лесопользования, которые поощряет «Монди СЛПК» в рамках премии Лесной академии. «Студенты Института естественных наук проходят практику в «Монди». Пишут дипломные работы по очистке воды, влиянию СЛПК на биоту, — пояснил молодой ученый. — Если говорить о заготовке древесины, вырубках, то это изучение транспорта полезных веществ, вымываемых с лесосеки, площади вырубки под влиянием дождя, талых вод весной. Одним из перспективных направлений является экстрагирование полезных веществ из лишайников, использование экстрактов в медицине и косметологии, получение экологически чистой, натуральной косметики».

Кроме того, премия Лесной академии и повышенная стипендия в Институте естественных наук за научную деятельность — в разы больше, чем можно получить просто за прилежную учебу.

Начальник управления профессионального развития СГУ Людмила Ветрова напомнила, что вуз стал опорным учебным заведением, который несет ответственность за социальное и экономическое развитие Коми. «В какое удивительное время вы живете! Меняются подходы к образованию, — рассказала эксперт. — сегодня вы будете учиться совершенно не так, как ваши родители. Сегодня образование стало ближе к производству, практикоориентированным. Появляются новые профессии. Перед вами большие возможности, нужно просто умело ими воспользоваться».

Замглавы Сысольского района Марина Николова призвала выпускников сделать педагогический выбор. По словам хозяйки встречи, школы района сегодня ждут новых специалистов.

Как было озвучено на встрече, число высокобалльников в Коми ежегодно увеличивается: с 781 человек в 2014 году до 1476 человек в 2016 году. Ежегодно увеличивается и число стобалльников. В 2016 году в республике 23 выпускника по результатам ЕГЭ получили наивысший балл

Организаторы встречи отметили, что это уникальные и талантливые молодые люди, чей потенциал важно задействовать для построения будущего республики. 225 выпускников, набравших по результатам экзаменов по отдельным учебным предметам от 90 до 100 баллов, выбрали вузы республики и планируют работать на благо ее развития.

В Коми уделяется большое внимание поддержке талантливой молодежи, отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова. В этом году 27 школьников с девятого по одиннадцатый класс приняли участие во всероссийском этапе Олимпиады школьников. Впервые Коми показала такой высокий результат: четыре победителя и семь призеров. А это прямая дорога в вуз.

«Все возможно. Желаю вам не волноваться. Вы уже сделали максимум. Осталось настроиться на экзамены», — заключила Н.Якимова.

После продуктивной беседы участники круглого стола отправились на отдых в лесопитомник «Монди СЛПК», где отвлеклись от насущных проблем, сделали сэлфи на фоне современных технологий и отогрели сердца в теплицах с соснами-младенцами.

По сообщению ИА «Комиинформ»