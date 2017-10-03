Акция «Чистый Сыктывкар» набирает обороты

1 октября социальный проект «Не будь равнодушным» провел пятую уборку, на этот раз у территории конькобежного стадиона.

В уборке приняло участие 12 человек, среди которых были и школьники старших классов. Совместными усилиями нам удалось очистить участок между стадионом и детским садом №14.

Сыктывкарцы, кто желает принять участие в предстоящей уборке 8 октября, вступайте в группу «Чистый Сыктывкар».

У кого есть возможность помочь мусорными пакетами и перчатками, пишите сюда — https://vk.com/mnogosfer