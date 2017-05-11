Библиотекари Сыктывкара помогли горожанам узнать о героических родственниках

9 мая, на протяжении четырех лет подряд, сотрудники Централизованной библиотечной системы Сыктывкара проводят акцию «Узнай судьбу фронтовика». Вот и в 72-ю годовщину Победы в палатке, расположенной на площадке возле Центрального бассейна, участники акции могли узнать не только о своем деде или прадеде, но и о других родственниках, принявших участие в той освободительной войне.

Искали Уханова Г., Довбню И.И., Смоляницкого И.А., Сямтомова И.В., Дружинина Ф.А., Уляшева И.В., Полякова Т.Д., Томилова И.Т., Носова Д.Г., Сорвачева В.А., Бондаренко Ф.И., Киприянова С.П. и многих-многих других. Люди не скрывали своих эмоций, радовались весточке из далекого далека те, кто нашел информацию о своих родных, а их было немало. Было грустно тем, кто ничего не узнал, но с ними осталась надежда на будущее.

За пять с лишним часов библиотекари смогли помочь более чем 300 горожанам, которые обратились с запросом о своем героическом представителе рода.

Одним днем акция «Узнай судьбу фронтовика» не ограничивается. Все желающие могут обратиться в библиотеки «Централизованной библиотечной системы», где сотрудники всегда готовы помочь в поиске информации о людях, принявших участие в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в этом году рядом с палаткой была организована еще одна акция, которая пользуется большой популярностью среди горожан — «Буккроссинг». Сотрудники Центральной городской библиотеки представили книги патриотической тематики, которые каждый желающий мог взять себе. Этой возможностью воспользовались более ста человек.

Ирина Лазовская