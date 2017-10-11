«Чистый Сыктывкар» собрал на стадионе 8 тысяч литров мусора

Участники инициативной группы горожан «Чистый Сыктывкар» в ходе очередного субботника очистили от мусора территорию запасного стадиона и зеленую зону, прилегающую к центральному и запасному стадионам.

Как «Твоей Параллели» сообщили организаторы акции, благодаря неравнодушным горожанам удалось убрать около 8000 тысяч литров мусора. Администрация Спортивной школы олимпийского резерва №1 не только поблагодарила активистов, но и посодействовала в субботнике: вывоз мусора она взяла на себя.

Авторы проекта «Не будь равнодушным» приглашают горожан пополнить ряды «Чистого Сыктывкара». Также проекту необходимы перчатки, мусорные пакеты большой вместимости.

Для помощи проекту пишите сюда — https://vk.com/mnogosfer.

Информацию о ближайших мероприятиях можно узнать в группе «Чистый Сыктывкар» .