Что будет на Библионочь в Юношеской библиотеке Коми

В Юношеской библиотеке Республики Коми в шестой раз пройдет долгожданная, незабываемая, яркая и фееричная Библионочь, которая откроет традиционную в апреле Неделю молодежной книги.

Всероссийская акция «Библионочь» — это масштабное событие в поддержку чтения. Общая тема Библионочи — 2017 – «Новое прочтение». Еще одна возможность для горожан по-новому взглянуть на библиотеку и чтение.

Как всегда на площадках в залах библиотеки всем будет интересно: флешмоб, живая музыка, современные танцы, новый квест, литературное караоке, громкие чтения сказок для взрослых и комиксов, настольные игры, сборка пазлов и игры разума, встреча с писателем Константином Езимовым и презентация книги «Снежная урча-кюёль», мастер-классы по мехенди, леттерингу, изготовлению эко-сувениров, множество приятных сюрпризов от Школы кино, клуба гитаристов «Бродяжки» и студии «Танцующие люди».

Веселая Библионочь пройдет с 18 до 22 часов!

Вход свободный (16+)