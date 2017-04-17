Добровольцы Коми провели для школьников «Добрые уроки»

В Республике Коми завершилась всероссийская акция «Добрые уроки». В этом году она охватила Сосногорск, Ухту, Усинск, Сыктывкар, Корткеросский район. Темой акции стал Год экологии в России, поэтому для школьников походили викторины на тему природы, мастер-классы. Добровольческие организации рассказывали школьникам о добровольчестве, проектах в которые можно подключиться, а также разрабатывали собственные проекты.

Волонтеры УГТУ поработали с пятиклассниками школы № 21 и даже дали им домашнее задание: «Обозначить важную проблемы в сфере экология на территории г. Ухта». И затем ты будут с ними разрабатывать проект по данной тематике и также проводить уроки в развлекательно-познавательном жанре.

Волонтеры школьного объединения «Пульс» школы № 14 г. Ухта также прели добрые уроки в своем учебном заведении . все школьники на классных часах узнали о добровольчестве, направлениях работы волонтеров объединения «Пульс», а также для учеников 5-7 класса была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Волонтеры ШДО «ЭкоТур» с. Подъельск также в рамках всероссийской акции провели интеллектуальную игру. Больше всего детям понравился раунд «Забавные зверюшки», где участникам нужно было в пантомиме показать различных животных.

В Сыктывкаре акция была проведена на базе пилотных площадок Российского Движения Школьников организаторами выступили волонтёрское движение «Ветер Перемен» Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова и волонтерами ресурсного центра «Меняющие реальность».

Волонтерский центр СГУ им. Питирима Сорокина провел акцию для детей, находящихся на лечении в детском туберкулезном диспансере. Ребята не только приняли участие в экологической викторине, но и смогли изготовить яркие экоподелки.

Всего слушателями «Добрых уроков» стали более 800 школьников Республики Коми. Добровольческие объединения решили не завершать акцию, а продлить ее и повести просветительские уроки в рамках Весенней недели добра, которая стартовала 17 апреля.