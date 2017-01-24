Два Дня студента в Юношеской библиотеке Коми

25 января российская молодежь отмечает День Татьяны, а читатели Юношеской библиотеки традиционно празднуют День Студента. В этом году студентам посвятят два дня: 25 января и 27 января.

В среду 25 января гостей библиотеки ожидает программа от студентов Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им.И.А.Куратова с 12.30 в фойе библиотеки (конкурсы, викторина и сюрпризы), а в пятницу 27 января приглашаем сыктывкарцев на молодежную вечеринку «День Студента».

В программе вечера с 17 до 20 часов лектории о комиксах и ролевых играх (один из лекторов — студентка СыктГУ Третьякова Тамара «Создание иллюстрации в CG»: CG — Цифровая живопись/ создание иллюстраций на компьютере), мастер-классы, мозговой штурм «Встряхни мозги», Киноклуб, молодежные настольные игры и танцы на приставке Nintendo, фотозона, живая музыка и флеш-моб «Гимн студентов Gaudeamus».