Глава Коми присоединился к студентам Агротехникума в посадке кедровой аллеи в память о героях войны

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в создании кедровой аллеи в память о героях Великой Отечественной войны. Новые деревья высажены у главного корпуса агропромышленного техникума в селе Выльгорт, Сыктывдинского района.

«Вдвойне ценно, что инициаторами стали студенты техникума. Огромное им спасибо за это. Такие акции помогают сохранить память о героях Великой Отечественной, о настоящем подвиге, о том, что было сделано для защиты нашей страны. Мы должны всегда помнить об этом. Кроме того, создание новой аллеи — это отличный подарок к Году добрых дел в Республике Коми. А учитывая, что в конце мая в республике традиционно проходят мероприятия по посадке леса, я решил поддержать инициативу наших ребят», — отметил Сергей Гапликов.

Глава Республики Коми также осмотрел новый учебный центр профессиональных квалификаций по подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Техникум является ведущим образовательным учреждением региона по подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих для агропромышленного комплекса. Для создания центра из бюджета Республики Коми было выделено 1,8 миллиона рублей. Основная его задача — обеспечение потребностей агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами, расширение социального партнерства с работодателями, развитие сетевого взаимодействия с профильными образовательными организациями.

«Нет предела совершенству и всегда есть возможность что-то улучшить, добавить, доделать. И то, что было сделано за год с момента принятия решения о создании ресурсного центра — это очень серьёзная работа. Мы нашли возможность помочь учебному учреждению с кардинальным обновлением учебной базы, но и сам техникум не остался в стороне — приложил усилия, чтобы дополнительно заработанные и привлечённые деньги направить на это. И внешний вид центра, и, что самое главное, его наполнение: интерактивные стенды, действующие модели техники, — соответствуют самым взыскательным требованиям. Причём часть техники не лабораторная, а реально работающая, на которой можно учиться и в классах и полевых условиях. Если мы так постепенно, шаг за шагом будем двигаться по всем учебным заведениям, — улучшать, наполнять, изменять — то придём к новому качественному результату в развитии сельского хозяйства», — оценил новый ресурсный центр Глава Республики Коми.

По сообщению пресс-службы Главы РК