Иван Игнатов: «Память должна жить. Для этого и проводится «Бессмертный полк»

9 мая по всей стране прошагает «Бессмертный полк». «Комиинформ» поинтересовался у одного из его участников, инструктора по физической культуре, начальника муниципального штаба «Юнармии» в Удорском районе Ивана Игнатова, кто станет его героем.

Иван впервые будет участвовать в акции «Бессмертный полк». На шествии он понесет фотографию своего деда, Ивана Дмитриевича Игнатова, в честь которого его и назвали.

С 2015 года И.Игнатов собирал информацию о своем родственнике, который был призван в ряды Красной армии в 1939 году и демобилизовался в 1946-м. Для этого он не только использовал то, что рассказывала ему бабушка, но и зарегистрировался в проекте «Бессмертный полк». В прошлом году ему не удалось пройтись со штендером по родному Усогорску. В этот День Победы начальник штаба «Юнармии» пройдет по улицам поселка со своей семьей и подопечными юнармейцами.

Иван Дмитриевич Игнатов воевал в Ленинграде и был награжден орденом «Красной звезды».

«За время Великой Отечественной войны в борьбе с фашистами особое мужество и героизм проявил во время прорыва блокады под Ленинградом в 1943 году. Противник любыми силами пытался отбить переправу через реку Нева. Группе автоматчиков, в числе которых оказался старший краснофлотец Игнатов, был дан приказ отбить атаку противника, отстоять переправу. Игнатов находился на самых ответственных и опасных участках. Во время боя выпал из строя командир взвода. Игнатов, не колеблясь, принял командование взводом и продолжал выполнение боевой задачи. Создалась такая обстановка, в которой было трудно связаться со старшим командиром. Но товарищ Игнатов нашел выход. Рискуя жизнью, он обеспечил связь со старшим командиром. В любых самых трудных и безвыходных ситуациях товарищ Игнатов находил выход и с честью выполнял приказ командования», — говорится в его наградном листе.

Под началом внука кавалера «Красной звезды» 47 юнармейцев Удорского района. Разумеется, все они тоже будут участвовать в шествии «Бессмертного полка».

«Когда им было дано задание узнать про прадедушек, как они воевали, все ребята с энтузиазмом сразу стали у родственников спрашивать. Нынешнее поколение не очень хорошо знает про наших дедов. После того, как я рассказал про своего дедушку, они сразу заинтересовались. И стали искать свои истории. Память должна жить. Для этого и проводится «Бессмертный полк», — заявил Иван Игнатов, внук Ивана Игнатова.

Илья Баканов

Фото со страницы И.Игнатова ВКонтакте