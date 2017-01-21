Как в вузах Коми отметят День студента

25 января по всей России отмечается День российского студенчества. Мы выяснили, что высшие учебные заведения республики организуют для своих учащихся.

В Сыктывкарском государственном университете в этот день традиционно проводится студенческий бал в классическом стиле. В его программе присутствуют полонез, менуэт, котильон, контрданс, испанский вальс, кадриль, падепатинер и другие танцы, практикуемые в светском обществе прошлых веков.

Для участников бала предусмотрен дресс-код. Для дам — платье для коктейля, длинное платье, нарядный костюм, вечерние сепараты (отдельные предметы одежды, не составляющие комплекта), бальные перчатки. Для кавалеров – фрак или классический костюм. Обязательным атрибутом для всех участников является сменная обувь.

Студенческий бал для студентов СГУ состоится 25 января по адресу: ул. Коммунистическая, 21, актовый зал. Начало в 17.00.Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в дирекции своего института.

Учащихся Ухтинского государственного технического университета ждет новая интеллектуально-спортивная программа. В 8:30 состоится беспроигрышная лотерея. Все, что необходимо для участия в ней, пуговица (синяя, белая или красная). Директора институтов поздравят студентов с праздником, и у каждого будет возможность получить небольшой подарок.

В 11.00 в конференц-зале бизнес-инкубатора состоится встреча представителей студенческих объединений с ректором. Студенческие объединения представят свои лучшие проекты, реализованные в 2016 году, расскажут о планах на 2017 год. Активисты будут награждены благодарственными письмами. Также на встрече состоится очередная презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи.

В 15.00 в конференц-зале бизнес-инкубатора пройдет интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Для любителей потанцевать в 18.00 на 2 этаже РК «Планета» состоится тематическая вечеринка «Стиляги». Наличие костюма – обязательное условие участия. Завершит праздничный день в Ухте массовое катание. При предъявлении студенческого билета аренда коньков и пропуск на каток за УСК «Буревестник» с 20.00 до 22.00 бесплатно.

Руководство Сыктывкарского лесного института приглашает своих студентов 25 января в 11:25 в свой конференц-зал. Там молодежь будет угощаться традиционным напитком студенчества (каким именно, не уточняется), состоится беспроигрышная лотерея, прозвучат поздравления. Организаторы обещают обеспечить всем хорошее настроение.

Подготовил Илья Баканов