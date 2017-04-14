Ко Дню донора в Сыктывкаре пройдет акция «Капля для жизни»

В преддверии Национального дня донора, который ежегодно отмечается 20 апреля, студенты Сыктывкарского городского университета имени Питирима Сорокина примут участие в ставшей уже традиционной акции «Капля для жизни», организованной совместно с Министерством здравоохранения Республики Коми.

С 17 по 19 апреля с 8 до 10 утра на базе Республиканской станции переливания крови все желающие смогут приобщиться к донорскому движению. Чтобы принять участие в акции, необходимо подойти в учреждение по адресу: Сыктывкар, Октябрьский проспект, 59 «а».

«Донорские акции очень значимы для нашей отрасли. Думаю, что в этом году, который Глава республики объявил Годом добрых дел, они соберут отклик в сердцах многих людей. Благодаря этому мероприятию с участием студентов мы увидим, сколько в нашем регионе неравнодушных молодых людей, которые искренне хотят помочь ближнему, поучаствовать в спасении чьей-то жизни. Их активность в донорском движении одна из самых высоких», — отметил министр здравоохранения Дмитрий Березин.

Минздрав Коми напоминает, что перед сдачей крови необходимо строго соблюдать рекомендации по питанию и режиму дня. Для прохождения процедуры при себе нужно иметь паспорт. Подробности акции можно узнать в сообществе «Вконтакте» — «Капля для жизни». На странице возможна предварительная запись. Информация о донорстве и подготовке к сдаче крови — в группе Республиканской станции переливания крови, а также на сайте Российской службы крови — http://yadonor.ru/recommendations.htm

***

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч.растительное), шоколад, орехи и финики. Натощак сдавать кровь не нужно!

Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и т. п.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь (в настоящее время создается электронная система, которая позволит после 2012 года сдавать донорам кровь вне зависимости от места прописки).

По сообщению Минздрава РК