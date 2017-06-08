Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 10, 11 и 12 июня

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие праздничные выходные – субботу, воскресенье и понедельник. 12 июня вы сможете пройтись по городу и одной прогулкой отметить День России, День города и День эколога.

День города и День России в Сыктывкаре

На протяжении всего 12 июня в городе будут проходить праздничные мероприятия, торжественные и просто развлекательные. Тут и шествие национальных автономий, и концерт Валерии.

Более подробно о том, что ожидает горожан и гостей столицы Коми в понедельник, можно узнать здесь.

День эколога в Кировском парке

На праздновании Дня эколога 12 июня жителей Сыктывкара ждут контактный зоопарк, экоквест, фотосушка, фримаркет и фестиваль йоги под открытым небом.

Тематические площадки будут работать в Кировском парке с 11:00 до 17:00. Подробности тут.

12 июня в Нацмузее

Национальный музей Коми подготовил на 12 июня насыщенную программу. С 10 часов в отделе этнографии пройдет этно-акция «Трёпка». В отделе истории – квест «Покоряя пространство» и экскурсия по выставке «Прогулки по Спасской». В доме-музее Морозова – мастер-класс «Красна изба пирогами» и акция «С красной строки».

С 12 часов в выставочном зале и отделе природы пройдут экскурсии «Турун ∞ вурун, акция «Пикник на обочине», мастер-классы. Также сотрудники музея в полдень проведут пешеходную экскурсию по улице Советской, старт возле пожарной каланчи.

День вязания в Нацгалерее

10 июня в 12 часов Национальная галерея Республики Коми впервые присоединится к Всемирному дню вязания на публике.

Посетителей ожидают увлекательные и полезные мастер-классы от рукодельниц города. Вдохновение можно будет почерпнуть на камерной выставке «Нити традиций» из фондов НГРК и личных собраний мастериц, а юных гостей ждут интересные мультфильмы.

Спорт

Велоночь

Пятая «Велоночь» пройдет в Сыктывкаре 12 июня. В этом году регистрация участников начнется на въездах на Стефановскую площадь с 17 часов и продлится до момента старта колонны участников велопробега в 20:00.

Спортивно-развлекательное мероприятие «Велоночь» в этом году будет посвящена Году экологиии и особо охраняемых природных территорий. Символом велоакции станет деревянный трехколесный велосипед, который изготовлен в Усть-Сысольске в 1911 году.

Ориентирование

В Сыктывкаре, на лыжной базе «Динамо», начнутся Чемпионат Республики Коми по спортивному ориентированию бегом в зачет круглогодичной Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми и Первенство Республики Коми среди ветеранов по спортивному ориентированию бегом.

В состязаниях примут участие около 100 спортсменов Сыктывкара, Ухты, Сысольского, Прилузского, Сыктывдинского и Корткеросского районов. 9 июня в 18:30 начнется спринт, 10 июня в 10 часов – старт на длинную дистанцию.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Мумия» (12+)

Фантастика. Режиссер: Алекс Куртцман. В ролях: Том Круз, Рассел Кроу

Посреди безжалостной пустыни под тоннами песка в величественном саркофаге погребена древняя царица. В тот день, когда она проснется, мир познает неистовую ярость, накопившуюся у нее за тысячелетия заточения.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 11:55 – 150р., 14:00 – 160р., 18:20 – 200р., 19:40 – 200р., 21:40 – 190р. (3D). Продолжительность: 112 мин.

«Спарк. Герой вселенной» (6+)

Мультфильм

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу.

Начало сеансов и стоимость: 13:50 – 150р. (2D), 10:10 – 140р., 16:10 – 160р. (3D). Продолжительность — 95 мин.

«Подводная эра» (6+)

Мультфильм

В 2100 году люди покинули Землю, оставив наводненную планету морским жителям. Группа чудаковатых глубоководных существ вынуждена отправиться в опасное путешествие через затопленные города на другую сторону света.

Начало сеансов и стоимость: 11:00 – 150р., 16:30 – 160р., 18:00 – 180р. (3D). Продолжительность – 95 мин.

Сборник мультфильмов «Вещий сон» (0+)

В сборник вошли такие мультфильмы как «Петр и Петруша», «Не скажу!», «Про Ивана-Дурака», «Жихарка».

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 100р., 12:50 – 140р. Продолжительность: 55 мин.

«Чужой: Завет» (18+)

Фантастика. Режиссер: Ридли Скотт. В гл. роли: Майкл Фассбендер.

Во время далекой экспедиции на другой конец галактики команда корабля «Завет» приземляется на планете, которая кажется настоящим неизведанным раем, но на самом деле таит в себе смертельную опасность, и единственный обитатель этого страшного мира – робот Дэвид, уцелевший член экипажа «Прометея».

Начало сеансов и стоимость: 20:30 – 180р. Продолжительность: 130 мин.

«Мульт в кино №54» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 15:40 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/