Куда сходить в Сыктывкаре в пятничный вечер, субботу и воскресенье

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 21, 22 и 23 апреля жители и гости столицы Коми смогут проникнуться интеллигентным очарованием «Библионочи», послушать джаз для детей и увидеть новую постановку «Кармен».

Культура

«Кармен» в Театре оперы и балета

23 апреля в 18 часов в Государственном театре оперы и балета состоится премьерный показ оперы «Кармен».

«Мы решили вообще сделать новую постановку после, привлекли балетмейстера, который владеет фламенко. В результате произошло смещение к мюзиклу. Актеры и хор будут танцевать, солисты очень много занимались фламенко. Хотелось, чтобы спектакль по-новому задышал. Его любят зрители, надеемся, что в таком виде его тоже примут. Мы ввели разговорные диалоги, как написано автором. Нам помогал наш коуч Мария Ляшева. Она работала над французским языком», — говорит об актуализированной постановке главный режиссер театра Илья Можайский.

Кино в ТРЦ «Радуга»

«Две дамочки» в Драмтеатре

В субботу в Академическом театре драмы пройдет спектакль «Две дамочки в сторону Севера» по пьесе одного из самых востребованных французских драматургов Пьера Нотта. Начало в 18 часов.

Сестры Бернадетта и Аннетта отправляются в невеселое — на первый взгляд — путешествие: с прахом матери в сумочке они едут на север Франции разыскивать могилу отца. Поездка оборачивается приключениями: дамочки угоняют автобус, развлекаются в баре, наслаждаются кладбищенскими пейзажами и предаются воспоминаниям.

«Джексоны» в Национальном театре

22 апреля в 18:00 на сцене Национального музыкально-драматического театра РК в болгарский театр «Рачо Стоянов» из города Габрово представит комедию «Одним Джексоном больше» («Един Джаксън в повече»).

Этот спектакль, гость фестиваля «Марьямоль», о любовниках в шкафу, содержимом черных дипломатов и просто о семейных ценностях.

«Библионочь» в Национальной библиотеке

Выходные начинаются с пятничного вечера. 21 апреля с 19 до 23 часов Национальная библиотека Коми снова примет всероссийский фестиваль чтения «Библионочь». Тема – «Машина времени».

Фойе второго этажа превратится в кофейню конца XIX века. Здесь можно будет сфотографироваться на фоне «живой» картины и узнать все самое интересное о шоколаде. XVIII веку будет посвящен библиоквест «Выбраться из комнаты за 30 минут, или Митрофанушка решил жениться» по мотивам произведения Д. Фонвизина «Недоросль». На первом этаже откроет двери арт-кафе «Бродячая собака», аналог легендарного кабаре эпохи Серебряного века. Гостей ждут поэтический марафон, блиц-лекции об искусстве, танцевальные номера, лотереи, аукционы, а также хороший кофе.

Погрузиться в атмосферу советской эпохи смогут читатели, на один вечер ставшие «воспитанниками» лагеря «Ленинка», посетители книжного «магазина» времен СССР и участники фотосета в стиле революции 1917 года на фоне символа ушедшей эпохи – скульптуры В. Ленина. «Машина времени» будет путешествовать не только по прошлому. Все желающие смогут перенестись в будущее и попробовать написать что-нибудь 3d-ручкой, а также угадать название книг, зашифрованное с помощью смайлов Emoji.

«Библионочь» в Юношеской библиотеке

21 апреля Юношеская библиотека Коми примет «Библионочь» в шестой раз. Вечером в пятницу она откроет традиционную в апреле Неделю молодежной книги.

Как всегда на площадках в залах библиотеки всем будет интересно: флешмоб, живая музыка, современные танцы, новый квест, литературное караоке, громкие чтения сказок для взрослых и комиксов, настольные игры, сборка пазлов и игры разума, встреча с писателем Константином Езимовым и презентация книги «Снежная урча-кюёль», мастер-классы по мехенди, леттерингу, изготовлению эко-сувениров, множество приятных сюрпризов от Школы кино, клуба гитаристов «Бродяжки» и студии «Танцующие люди».

«Библиосумерки» в Детской библиотеке

21 апреля с 17.00 до 20.00 на Национальную детскую библиотеку Коми опустятся «Библиосумерки-2017. Библиовечер начнется с выступления клуба любителей авторской песни Гимназии им. А. С. Пушкина «Волшебники почти…». Ребят ждёт творческая встреча с путешественником и литератором Сергеем Журавлёвым, а также с Робинзоном, капитаном Грантом, бароном Мюнхгаузеном, пиратами и древними греками. Дополнительно все желающие смогут проверить базовые нормы знаний юного путешественника.

В сумеречном книжном царстве гостей проведут по увлекательному маршруту «К вершинам Балбанью», где тайны мироздания раскроет шаман, а ребята смогут взбодриться песнями под гитару. Читатели разгадают загадки и коварные планы пиратов, найдут спрятанные сокровища и научатся завязывать морские узлы. Творческие дети представят номера на минуте славы «Планета талантов», приключения разнообразит полное погружение в ретро-иллюзион и караоке.

Джаз для детей в «Югоре»

22 апреля в 17 часов дуэт Jazz Do Eat порадует новой программой для детей. Юных любителей джаза и их родителей вновь ожидает виртуозное исполнение музыкантов, атмосфера уюта и свободы передвижения, интерактивное пространство для творчества и танца.

Организаторы подготовили несколько сюрпризов: любимые мелодии из мультфильмов в джазовой обработке и весеннее оформление зала Центра культурных инициатив «Югор».

Тест на знание Великой Отечественной войны

22 апреля в 11 часов Сыктывкар присоединится к всероссийской акции «Каждый день горжусь Россией». В столице Коми его можно будет пройти в СГУ имени Питирима Сорокина (ул. Коммунистическая 25, ауд.74 ) и Молодежном центре Сыктывкара (ул. Малышева, д. 13).

Участие в тесте является добровольным и бесплатным. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы. Организаторами теста в нашем регионе выступит Молодёжный парламент Республики Коми.

Спорт

Хоккей

22 апреля в Сыктывкаре пройдут заключительные игры Первенства Республики Коми по хоккею среди команд 2003-2004 г.р. Соревнования состоятся в спортивной школе «Северная Олимпия».

В 9:15 «Олимп» встречается с «Беркутом», в 11 часов «Северная Олимпия» примет «Феникс». В 12:45 пройдет закрытие турнира.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+)

Мультфильм.

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р, 16:20 – 160р. (2D). 11:30 – 150р, 13:30 – 160р, 18:20 – 200р. (3D). Продолжительность: 91 минута.

«Форсаж-8» (12+)

Боевик. Режиссер: Ф. Гэри Грей. В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон.

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 — 120р, 21:40 — 170р (2D), 13:10 — 160р, 15:50 — 170р, 19:10, 20:10 — 200р. (3D). Продолжительность — 145 мин.

«Смурфики: Затерянная деревня» (6+)

Мультфильм.

Наши любимые герои снова на большом экране! Оказывается, за пределами уютной деревни, в которой они живут, существует целый мир – красочный, волшебный и населенный загадочными созданиями. Природное любопытство заставляет смурфиков отправиться в путешествие навстречу разгадке новой тайны.

Начало сеансов и стоимость: 10:40 – 140р. (3D). Продолжительность: 88 мин.

«Мульт в кино №51» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 12:30, 15:20, 18:10 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/