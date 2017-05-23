Молодежь будет пропагандировать чтение с помощью видеороликов и квеста

27 мая в Республику Коми, как и все другие регионы, охватит масштабная Всероссийская акция «Читай-страна», организованная Росмолодежью и приуроченная к Общероссийскому дню библиотек. Любой желающий может стать ее участником и включиться в насыщенную программу, продуманную специально для всех любителей книг.

Как сообщила один из организаторов акции в республике, руководитель Добровольческого штаба Коми Ольга Бабюк, в этом году «Читай-страна» состоит из нескольких мероприятий, поэтому точно придется по вкусу каждому.

Одно из них позволит полностью погрузиться в литературную атмосферу: в рамках квеста участникам нужно будет помочь «духу из прошлого» – известному автору – вспомнить произведения, которые он написал. Командный азарт, смекалка, знание знаменитых текстов и позитивный настрой – главные ключи на пути к победе. Группам предстоит расшифровать названия известных книг, вспомнить бессмертные цитаты, рассказать людям на улицах о ближайших библиотеках, проявить актерский талант, выполнив интерактивное здание – сценку. «Чем больше человек сегодня подумают о литературе, тем быстрее я вспомню свое прошлое», – гласит главный слоган квеста.

Командам также предлагается снять и выложить в Instagram креативную видеозапись, имеющую сюжетную линию, связанную с прохождением игры. Видеоролик должен быть смонтирован и выложен в социальную сеть с хэштегами #КвестЧитайСтрана, #ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ, #ЭксмоАСТ в этот же день. Лучшие работы будут опубликованы на официальных ресурсах Роспатриотцентра и АВЦ, а победители получат в подарок книги современных авторов от партнера акции.

Следующее мероприятие – «Книга от друга». У каждого есть произведение, тронувшее до глубины души, оставившее неизгладимое впечатление. Часто хочется рассказать о нем всему миру. Организаторы акции дают такую возможность и предлагают делиться книгами с другими читателями: любой желающий может принести одно или несколько любимых произведений в ближайшую библиотеку. Обязательное условие лишь одно – они должны быть написаны и изданы в период с конца ХХ века по настоящее время. Не забывайте сопровождать подарок небольшим пожеланием и подписью: «Участник Всероссийской акции #ЧитайCтрана».

Третья часть акции – фото-эстафета в Instagram, призванная популяризировать чтение среди интернет-пользователей. Для участия необходимо выложить фото с любимой книгой, сопровождая кратким отзывом или яркой цитатой, а также хэштегами #ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ. После этого эстафету нужно передать трем друзьям с призывом: «Читай-страна!»

Заинтересовавшиеся в акции сыктвкарцы могут получить дополнительную информацию в официальном сообществе мероприятия.

Желающим организовать акцию в районах Республики Коми необходимо пойти регистрацию в электронной форме.

Конечно, главная цель акции – повышение роли книги в жизни граждан нашей страны, общественного интереса к литературе и посещению библиотек. Но также она привлечет внимание к популяризации культурного волонтерства. Добровольцы из разных регионов страны выступят в качестве кураторов литературных квестов, помогут в проведении мероприятия.