Молодежь Инты в Год добрых дел поделилась кровью

Активисты Молодежного консультативного совета Инты в канун Международного дня донора провели благотворительную акцию по сдаче крови. В акции приняла участие работающая молодежь с активной жизненной позицией.

«Мы призываем всех жителей города и, в первую очередь, работающую молодежь присоединится к нашей инициативе и подарить шанс на спасение жизни всем, кто нуждается в донорской крови», — отметил член молодежного консультативного совета Инты Владимир Пялин.

Акция по добровольной сдаче крови стала доброй традицией интинской молодежи. В этом году она проводится в рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми.

Геня Джавршян, ИА «Комиинформ»