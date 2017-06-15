Молодежь Коми победила во всероссийской экологической акции «Чистое село»

Подведены итоги Всероссийской молодежной экологической акции «Чистое село», организованной Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства образования и науки РФ и приуроченной к Году экологии в России. В течение апреля и мая по всей республике прошли субботники и экологические акции. Коми вошла в число регионов-победителей и, наряду с Ростовской областью, стала лидером по количеству собранного мусора.

Этой победы удалось добиться благодаря активистам Коми регионального отделения РССМ, педагогическому составу и ученикам школы №32 с. Кедвавом, школы №9 пст. Седъю, учащимся Пажгинской школы и жителям с. Пажга, жителям с.Гарья, активистам Российского движения школьников, педагогическому составу и студентам Коми республиканского агропромышленного техникума, членам молодежного общественного объединения «Дорогою добра» с.Усть-Кулом, сотрудникам «Дворца творчества детей и молодежи» г.Воркуты, активистам детской общественной организации «Ребячья республика» Керчомской школы, жителям и учащимся школы с.Летка, членам молодежного движения «Тулыс» с.Койгородок, членам Союза молодежи села, учащимся школы, членам Совета ветеранов и жителям с. Койгородок, представителям ВПП «Единая Россия» и жителям д. Кажым.

Защитниками природы в рамках акции смогли выступить все неравнодушные граждане нашей страны в возрасте до 35 лет. Чтобы стать участником проекта, нужно было обратиться в региональные организационные комитеты, которые были сформированы в 36 субъектах РФ. Однако навести порядок пожелали ответственные жители еще четырех регионов. Таким образом, география проведения акции расширилась, и к природоохранным мероприятиям с энтузиазмом подключилась молодежь 40 субъектов России.

Всего же участниками акции стали более 10 000 граждан страны. Совместными усилиями они смогли убрать более двух млн. литров мусора на территории свыше 2 млн. кв. м. Также было проведено 150 встреч-консультаций на экологическую тематику и более 200 экологических мероприятий, направленных на уборку и озеленение сельских территорий. Стараниями активистов выявлены 54 несанкционированные свалки.

«Проблема экологии актуальна для всей территории страны, в том числе и для сельских территорий, — отмечает координатор проведения акции Артем Палаев. — Наша акция нашла отклик среди многих ребят и показала, что мы вместе заботимся о чистоте нашей Родины. Благодарю каждого за неравнодушие и вклад в общее дело — улучшение экологической безопасности нашей страны. Это должно стать частью нашей повседневной жизни!»

Наиболее масштабно по площади убранных территорий проект реализован в Ростовской и Ленинградской областях, по количеству собранного мусора победителями признаны Ростовская область и Республика Коми. По проведению экологических мероприятий лидером стала Курганская область, а по выявлению несанкционированных свалок — Курская область. В общей сложности на основании присланных отчетных форм по проведению акции было выделено 30 лучших региональных оргкомитетов.