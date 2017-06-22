Молодежь Коми зажгла Свечи памяти

Волонтеры Победы Коми провели в республике акцию «Свеча памяти», к которой подключились представители других общественных организаций и просто граждане, которые помнят о подвигах солдат, отдавших жизнь за свою Родину. Всего в регионе зажгли более двух тысяч Свечей памяти

В Сыктывкаре в 04:00 у мемориального комплекса «Вечная Слава» Волонтеры Победы выложили слово из свечей ПОМНИМ и зажгли свечи в память об каждом герое.

По традиции Всероссийскую акцию «Свеча памяти» открыли ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, наши Герои напомнили всем присутствующим какой ценой нам досталась Победа, почему война стала поистине Великой Отечественной! Куратор сыктывкарских Волонтёров Победы Андрей Ситар обратился к молодёжи с призывом помнить и чтить нашу историю, напомнив, что война коснулась всех жителей Советского Союза, а память об этой трагедии хранится в каждой семье.

В акции приняло участие более 120 человек: представители власти, ДОСААФ России в РК, школьники, студенты, бойцы студенческих отрядов, неравнодушные жители города.

«Наш долг знать, чтить и помнить историю, ведь мы наследники Великой Победы! Гордимся подвигом наших ветеранов, благодарим их за мирное небо и бережем нашу историю», — отметила координатор Волонтёров Победы в Сыктывкаре Ольга Подольская.

У мемориала Воинской славы в Объячево Волонтеры Победы совместно с представителями Совета ветеранов Прилузского района и молодежью райцентра почтили память безвременно ушедших минутой молчания. Возложили цветы и лампадки у основания Памятника Защитников Родины, участников Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

В Ухте молодежь также зажгла свечи в память о героях.

В Усть-Вымском районе в 4 утра состоялась панихида у памятника «Фронт и тыл». Свечи памяти там зажгли сегодня днем.

В Сосногорске акция прошла в Сквере Победы. В ней приняли участие около 40 человек.

Вуктыл зажег Свечи памяти накануне, в 9 часов вечера. В акции приняли участие полсотни человек.