Молодежь Прилузья организовала флешмоб, посвщенный борьбе со СПИДом

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив в период с 15 по 21 мая в Российской Федерации прошла третья Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД».

Представители общественного движения «Волонтеры Победы» и активисты Российского движения школьников Прилузского района присоединились к акции и провели флешмоб, на котором выстроились в форме «Красной ленточки» — Международного символа борьбы со СПИДом.

«Сегодня, когда вирус иммунодефицита человека распространяется в обществе с огромной скоростью, важно каждому осознавать, насколько необратимы последствия бездумного отношения к своему здоровью. В рамках акции мы хотели еще раз привлечь внимание общественности на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого тяжелого заболевания», — отметила инициатор флешмоба Куратор муниципального штаба «Волонтеры Победы» Екатерина Вахнина.

По сообщению Союза молодежи села Объячево