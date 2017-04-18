Молодежь Сыктывкара принимает участие в социальном квесте

В рамках Весенней недели добра в Сыктывкаре стартовал социальный квест «Бегущий волонтер». Его цель: знакомство молодежи с учреждениями города, где требуется помощь волонтеров. Всего на участие зарегистрировалось 15 команд школьников и студентов. В каждой команде принимает участие в среднем по шесть человек. На открытии квеста команды познакомились с доступными вакансиями, которые разделены на четыре группы.

Первыми прислали свои заявки с волонтерскими вакансиями учреждения культуры. В национальном архиве Республики Коми нужны помощники по работе с запросами и делами, а национальной библиотеке участники могут помочь в обеспыливании и разборе коллекций книг. Также свои вакансии для волонтеров предоставляет национальный музыкально-драматический театр.

В направлении «Экологическое волонтерство» свои вакансии предоставили Ботанический сад СГУ им.Питирима Сорокина и Республиканский центр экологического образования. Учреждения предлагают волонтерам вакансии по работам в теплицах, уходу за комнатными растениями, подготовке грунта для посева, оформление малых архитектурных форм.

Социальные учреждения также направили свои волонтерские вакансии. Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда» нуждается в ландшафтных дизайнерах для подготовки территории к весне. В республиканском социально-оздоровительном центре «Максаковка» волонтёров просят помочь не только в уборке территории, но провести встречу в ветеранами Великой Отечественной войны, помочь им при заселении в центр, подготовить концертные номера и поздравления.

Также существуют дополнительные задания, которые команды могут выполнить самостоятельно: устроить сбор макулатуры либо пластика, передать вещи в социальные учреждения, организовать мастер-класс в учебном заведении, устроить добровольческий флешмоб, провести Добрые уроки и многое другое.

До 25 апреля участники квеста будут выполнять предложенные задания и получать баллы от организаторов и социальных учреждений. Всего можно получить от 5 до 15 баллов в зависимости от сложности вакансии. По итогам квеста лучшие команды будут награждены памятными призами от организаторов и партнеров.

Организаторами акции являются Доброштаб Республики Коми и СГУ им. Питирима Сорокина.