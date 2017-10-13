Молодежь Троицко-Печорска заставила местных чиновников и бизнесменов визжать от ужаса

27 лет назад в Троицко-Печорске одна за другой стали пропадать девочки. Такова была затравка сюжета квеста «Человек, которого нет». Его в Международный день девочек провели работники управления культуры района.

Как рассказала «Комиинформу» директор районного организационно-методического центра Управления культуры, депутат Совета Троицко-Печорского района Ольга Бакаева, в квесте приняли участие три команды «Шимахеры» (п.Троицко-Печорск), «Экстрим» (п. Мылва) и «Бесстрашные» (п.Троицко-Печорск).

Считается, что подобные развлечения – удел молодежи. К тому же саму тему и формат предложили члены молодежной организации «Мылдiнса томлун». Однако участвовали в хоррор-квесте и те, кому за 30 лет, и те, кому за 40.

Среди них были серьезные предприниматели и представители органов муниципальной власти. Например, заведующий отделом экономики администрации Троицко-Печорского района.

Участникам предстояло подготовиться не только физически, но и морально. Кого-то могло остановить то, что с каждого попросили расписку, снимающую ответственность с организаторов. Но возможность несчастного случая никого не остановила.

«Психология людей требует хлеба и зрелищ. Хлеба культура дать не может. Зато возможность повизжать от ужаса – пожалуйста», — заметила О.Бакаева.

Страшные приключения начались в райцентре вечером. Полный ужасов маршрут составлял восемь километров. Его частично преодолевали на машинах, частично – пешком. В поисках похитителей девочек пришлось даже побродить два километра по ночному лесу со страшными персонажами, неожиданно появляющимся на тропах.

Бывало, что и самих участников похищали и запихивали в багажник автомобиля.

«Я отдавал себе отчет, что это игра. Но медведя, которого это не волнует и который может спокойно прогуливаться рядом, все же опасался. Даже довелось прокатиться в багажнике с мешком на голове. Правда, я думал, что закончится это в лучших традициях 90-х: тёмный лес, лопата и копай себе могилу. Позабавились, побродили, поорали и побоялись на славу! Ждем новых приключений!» — написал на своей странице ВКонтакте один из участников квеста Максим Третьяков.

Новые приключения О.Бакаева устроить обещала. Организаторы проведут семинар для работников культуры района, на котором расскажут, как устроить подобный квест. По ее словам, люди готовы платить за подобные развлечения, коих на селе нет. А учреждения культуры смогут на этом зарабатывать.