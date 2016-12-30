Молодежь Усинска подарила праздник инвалидам

В преддверии Нового года сотрудники Молодежного центра Усинска совместно с клубом раннего развития детей «УМка +», а также депутатами Молодежного парламента подарили два представления «Алиса в зазеркалье» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, как для малышей, так и для взрослых.

Все гости праздника не только наблюдали за происходящим, но и принимали в спектакле активное участие. Организаторы праздника, аниматоры смогли подарить всем присутствующим радость и новогоднее настроение.