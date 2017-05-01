Молодежь Усинска предупреждала о терроризме и раздавала «Георгиевские ленточки»

В преддверии Дня Победы волонтеры Молодежного центра провели акцию на улицах города, где выразили свою гражданскую позицию по отношению к проблеме терроризма. Ребята раздавали прохожим памятку как противостоять угрозе терроризма.

Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму.

Сегодня, 1 мая, волонтеры Ассоциаций общественных объединений Усинска провели в городе еще одну акцию — «Георгиевская ленточка». Знаком акции является так называемая «Георгиевская ленточка», цветовая гамма которой хорошо известна каждому и которая использовалась при создании одной из главных наград ВОВ — «Ордена Славы». Более 1,5 тысячи ленточек было роздано жителям города.