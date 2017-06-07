Молодежь Усинска прониклась традициями Украины

Форум «Инноватика: Крохаль» пройдет под новым логотипом и с новыми идеями Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль» вновь откроет двери активной молодежи с 3 по 8 июля. Традиционно на учебной базе Ухтинского государственного технического университета соберутся молодые

Сегодня прошли ЕГЭ по физике и литературе 7 июня 1053 одиннадцатиклассника сдали Единый госэкзамен по физике, 311 – по литературе. Для проведения экзаменов было задействовано 48 пунктов проведения.