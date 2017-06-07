Молодежь Усинска прониклась традициями Украины
7 июня в Молодежном центре волонтеры провели акцию «Венок Дружбы», который символизирует взаимное уважение и добрососедские отношения между различными народностями издавна заложенные в традициях народов России.
Мероприятие провела руководитель народного ансамбля украинской песни «Червона Калина» Галина Деткова. Изготовленные Венки Дружбы украсят «Нескучный сад».На открытии Молодежного центра на ленточках молодежь распишет свои пожелания Новому Молодежному центру.
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