Молодежь Усть-Вымского района навела красоту в Семуково

Молодежь Коквицкой горы, активисты движения «Том войтыр», а также жители деревни Семуково Усть-Вымского района вышли на субботник и разобрали сгоревшую постройку в центре поселения.

Инициатором акции выступила местная жительница, 18-летняя студентка Сыктывкарской лесной академии Екатерина Матвеева.

«Больше года назад в центре деревни сгорел магазин, — рассказала Е. Матвеева. – Здание портило внешний вид поселения, но никто не желал убирать это безобразие. Мне и моим единомышленникам хочется видеть нашу деревню красивой и чистой, поэтому мы и организовать субботник».

Девушка разместила сообщение с призывом выйти на субботник в соцсетях и обзвонила всех своих знакомых и родственников. На призыв общественницы откликнулась молодежь из соседних поселений, а также активисты движения «Том войтыр».

30 июня около 25 человек пришло на субботник. Администрация поселения предоставила в помощь активистам трактор.

Руководитель сектора молодежной политики администрации Усть-Вымского района Ирина Ляшенкова заранее подписала договор с предпринимателем Александром Седрисевым договор о безвозмездном оказании услуг, дабы у сельчан не возникло в последующем никаких проблем.

«Участники акции распилили остававшиеся на месте пожарища бревна, выбросили листы из металла, — рассказала Е. Матвеева. – Осталось еще разобрать кирпичную печь. Я очень благодарна всем, кто откликнулся, не остался равнодушным и активно участвовал в акции. Сейчас думаем нам тем, как благоустроить это место».

Геня Джавршян, ИА «Комиинформ»