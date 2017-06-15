Молодежь устроила под Ухтой «Марш парков»

Учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций присоединились к природоохранной акции «Марш парков -2017». В рамках Года добрых дел на территории памятника природы «Параськины озера» уже пятый раз прошел экологический десант, участие в котором приняли ученики и их родители, учителя коми языка школ №3 и №5, студенты Ухтинского государственного технического университета, работники Центра коми культуры и члены МОД «Коми войтыр».

В течение двух часов участники акции собирали мусор в мешки и загружали в грузовой автотранспорт, предоставленный «Спецавтодором». После уборки территории, обеда, приготовленном на костре, традиционно были проведены коми национальные игры.

«Параськины озера» — это любимое место отдыха ухтинцев. Убирая лес и берег озера, дети понимали, что делают это, прежде всего, для себя. Наибольший эффект развития интереса у детей к сохранению окружающей природы дает практическая деятельность. Вернувшись на место проведения экологического десанта, ребята вряд ли будут засорять эту территорию.

По сообщению ИА «Комиинформ»