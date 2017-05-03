Молодежный центр Усинска посадит вербу

Каждый год случается Вербное воскресенье. И даже люди слабо верующие или и вовсе считающие себя неверующими дарят друг другу «котики». Пусть даже религиозное значение такого подарка им безразлично, традиция знаменует для всех окончательное и победное наступление весны. А когда праздники заканчиваются, нередко люди замечают, что подарок дал корешки, и начинают задумываться, что же делать с веточкой.

Молодежный центр Усинска проводит акцию «Посади вербу», которая состоится 4 июня в день празднования Троицы на территории Молодежного центра. Веточки можно принести уже сейчас, по адресу Ленина, 21, или же вы можете сами принять участие в посадке вербы 4 июня по адресу Нефтяников, 36.