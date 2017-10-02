На конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017» сыктывкарка победила в номинации «Мисс элегантность»

Победила представительница Марий Эл, где состоится конкурс в следующем году.Вечером пятницы, 29 сентября в Сыктывкаре состоялся заключительный этап VΙ международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017». Конкурс проводится как одна из форм сотрудничества студентов вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов. Его основная цель — развитие, расширение и укрепление культурных связей между студенческими коллективами финно-угорских народов, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодежи.

Как сообщается на сайте Сыктывкарского госуниверситета, до финала девушки четыре дня посещали занятия, мастер-классы и репетиции.

Официальное открытие началось с зажигательного танца и выхода финалисток на сцену. Всего в конкурсе приняли участие семь девушек из Карелии, Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Ханты-Мансийского АО и две участницы от Коми. Ведущими, по традиции стали Екатерина Никандрова и Андрей Кабишев.

В состав жюри вошли заслуженный работник Коми, художественный руководитель Коми республиканской филармонии Марина Канева, руководитель филиала Финно-угорского культурного центра России Татьяна Барахова, директор Института народов севера Югорского госуниверситета Татьяна Дятлова, председатель реготделения общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации», Союз театральных деятелей Коми Елена Пекарь, директор Института этнической культуры Марийского госуниверситета Родион Чузаев, заместитель гендиректора по развитию ювелирного дома «РомановЪ» Регина Антонова, гость из Канады, автор коми сувениров, член Союза художников и дизайнеров России Галина Шаня, руководитель модельного агентства Премьер’s MODELS Наталья Рудольф, стилист, руководитель мультибрендового магазина профессиональной декоративной косметики «PROMAKEUP’BRANDS» Джамиля Литвинская. В зале также присутствовали представители органов госвласти республики, национально-культурных автономий, делегаций участников VΙ Съезда финно-угорских народов России.

Первое испытание – «Этнодефиле». Конкурсантки предстали перед залом в стилизованных народных костюмах. Девушки под национальные музыкальные мотивы показали изящество и уникальность своих нарядов.

Затем последовал интеллектуальный конкурс «Герой легенд и преданий». Здесь оценивались чувство юмора, интеллектуальный потенциал и эрудиция. За одну минуту участницы должны были рассказать о мифологическом герое своего народа и ответить на вопрос жюри.

Диана Сенькина из Коми республиканской академии госслужбы и управления рассказала про подвиги охотника Йиркапа и его удачу. А вторая представительница Коми, Александра Ногиева, поведала легенду про Бога Ена и его дочь Зарань, которая по радуге спустилась с небес и стала жить среди людей с богатырем по имени Пера, положив начало коми народу.

Следующим этапом был конкурс-представление «Народные игры финно-угорских народов». Финалисткам необходимо было показать национальную игру в стиле хореографической композиции с элементами театрализации. Особенностью было использование народной музыки во время выступления. Светлана Давыдова из Марий Эл научила зрителей играть в «Тасма-влак» — игру в ленты и пояса на ловкость. Девушка и ее помощники вели диалог только на марийском языке.

Показать свой творческий потенциал финалистки смогли в конкурсе талантов. Они отдали предпочтение вокальным и танцевальным номерам. Участницы из Мордовии и Ханты-Мансийского автономного округа Елена Воронина и Виктория Костылева покоряли зал своими вокальными данными. Также композицию под аккомпанемент народного струнного инструмента исполнила Лия Стрелкова из Удмуртии.

Затем, девушки еще раз прошлись по сцене в вечерних платьях с этническими аксессуарами. Нагрудные украшения из бисера, бронзы и меха, обереги от злых духов, серебряные серьги, монисто и фабула украшали их наряды.

Музыкальные номера от талантливых жителей и гостей столицы разбавляли конкурсную программу. Для зрителей пели Станислав Устюгов, Артемий Барсуков и Инна Учватова.

Параллельно с конкурсом в интернете шло зрительское голосование, в котором приняли участие более 14 тысяч человек. Организаторы также вели прямую трансляцию из КСЦ «Ренова».

Приз зрительских симпатий получила представительница Югры Виктория Костылева, она также завоевала звание «Мисс творчество».

«Мисс элегантность» стала Александра Ногиева из Коми.

Титул «Мисс обаяние» получила карелка Анастасия Юнтунен.

Удмуртка Лия Стрелкова удостоилась звания «Мисс дружба».

Уроженка Коми Диана Сенькина стала «Мисс артистичность», а «Мисс интеллект» — мордовка Елена Воронина, она же получила звание Вице-мисс студенчества Финно-Угрии – 2017.

А победительницей жюри признали представительницу Марий Эл Светлану Давыдову.

«Я ехала сюда и настраивалась только на победу. Я должна была сделать все на высшем уровне, представить свой народ, чтобы все узнали о нас. Меня поддерживали университет, друзья, одногруппники и родственники. Девушки все были хорошо подготовлены, сильные конкурсантки, но, увы, сдали свои позиции. Для меня победа в первую очередь – это преодоление своих страхов, достижение целей и стремление к большему», — поделилась победительница.

Право проведения VII Международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2018» получил Марийский государственный университет. Следующий конкурс пройдет в Йошкар-Оле, Марий Эл.

Организатором конкурса выступил Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина при поддержке правительства республики и Финно-угорского культурного центра России.

Фото творческого объединения «IN TIME»