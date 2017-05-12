Ночь музеев в Национальной галерее Коми будет экологичной

20 мая с 18.00 до 23.00 в Национальной галерее Республики Коми пройдёт акция «Эко-ночь» в рамках европейской «Ночи музеев-2017». «Эко-ночь» в Национальной галерее приурочена к Году экологии в России. Программа мероприятий посвящена взаимоотношениям человека с природой, обществом и самим собой.

Акция традиционно должна привлечь внимание как взрослой публики, так и детей.

Зрителям будут предложены мероприятия на самый разнообразный вкус: мастер-классы и оздоровительно-боевые практики, музыкальная программа и танцы, весёлая мультипликация для детей и увлекательный лекторий. Традиционно будут открыты для посещения постоянная экспозиция и временные выставки Национальной галереи – в том числе выставки одного дня, увидеть которые можно будет только на «Эко-ночи».

В акции примут участие творческие и спортивные объединения и общественные организации (в том числе историко-реконструкционный клуб «Кречет»), музыкальные коллективы (в том числе группа «Листвѣнь»), художники, поэты и мастера (в том числе мастер года-2016 Евгения Сурнина), а также учебные заведения города.