Представитель Коми стал безоговорочным победителем триатлона молодежных клубов Русского географического общества

Первый Всероссийский географический триатлон состоялся в Крыму. В триатлоне приняли участие 30 активистов «молодежки» из разных регионов России, которые в течение пяти дней жили в лагере на вершине горы Чатыр-даг.

Как сообщается на сайте организации, географический триатлон состоял из нескольких этапов. Первый – спортивное ориентирование, где юноши и девушки при помощи топографической карты и компаса проходили заданную дистанцию по контрольным пунктам. Вторым этапом стал бег по пересеченной местности. Третьим – туристское многоборье, включающее в себя преодоление препятствий на маршруте.

Для проведения соревнований организаторы выбрали живописные места полуострова – нижнее плато горы Чатыр-даг, откуда открывается вид на Черное море, и урочище Таш-Джарган. Ребята прошли навесную переправу, спортивный спуск, поднялись в гору и преодолели канатную дорогу на высоте 40 метров. Во всех испытаниях участники триатлона использовали специальное туристское снаряжение: верёвки, карабины, жумар, восьмерки.

Программа также включала в себя экскурсии по Крыму и творческие встречи с известными российскими путешественниками, спелеологами и географами. Так, одним из гостей молодежного слета стал председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин. Всемирно известный исследователь пещер рассказал о своем опыте работы в спелеологических экспедициях, в том числе о той, где ему удалось достичь «подземного полюса Земли» и установить мировой рекорд, опустившись на глубину более 2 километров – в пещеру Крубера-Воронья в Абхазии. Самохин поделился своими дальнейшими планами и пригласил всех желающих исследовать подземный мир вместе с Крымским отделением РГО.

Как отмечают все участники географического триатлона, мероприятие запомнилось не только насыщенной программой, но и особенно дружеской атмосферой.

Победителями Всероссийского географического триатлона молодежных клубов РГО стали ребята из Краснодарского края, Томской области, Коми и Крыма.

Безоговорочную победу республике принес студент Сыктывкарского госуниверситета Роман Сидоров. По результатам трех испытаний он занял первое место в индивидуальном зачете и первое место в командном зачете.

«Впечатлило меня место проведения мероприятия, окрестности. Очень общительные ребята, организаторы, — поделился своими эмоциями Р.Сидоров. — Трудностей как таковых не возникало: ни в участии, ни в поездке к месту мероприятия. Организация мероприятия очень хорошая. Созданная атмосфера сблизила студентов из разных регионов. В перспективе планируют и дальше принимать участие в проектах РГО».