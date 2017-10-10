Пятница, 13-е в Юношеской библиотеке

Традиционная молодёжная вечеринка «Пятница, 13-е» состоится в Юношеской библиотеке 13 октября.

Это отличный повод забыть о страхах и суевериях, найти новых друзей и весело пообщаться.

Настоящий праздник подарят вам библиотекари, волонтеры и друзья библиотеки.

В этот вечер с 18 до 22 часов: рок-концерт от музыкальной школы «Palisander», игра «Мафия» от Клуба Мафии в Сыктывкаре «Неприкасаемые», игровой тренинг «Стрессу нет!» от Мастерской психологии и флористики «Фло-мастер», танцевальный мастер-класс от Школы танцев «Арена-S», эксклюзивный мастер-класс «На крыльях ночи», чтения страшно интересных историй, гадания по книгам и презентация новых настольных игр в рамках проекта «Лабиринт профессий».

Впервые в библиотеке — только для смелых, быстрых и находчивых — ровинг «В лабиринте»! А также мульт- и эмодзи-марафон, аквагрим и еще множество сюрпризов.

Вход свободный!